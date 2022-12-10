George Floyd'un sırtına basan eski polise 3,5 yıl hapis cezası

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ABD'nin Minneapolis kentinde 2020'nin mayıs ayında gözaltına alınmak istendiği sırada, yerde kelepçelenmiş yatarken boğazına polisler tarafından basılarak öldürülen siyah ABD'li George Floyd'un davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Floyd'un ölümüne yol açan gözaltı işleminde bulunan dört eski polisten biri olan ve o sırada Floyd'un sırtına diziyle bastıran J. Alexander Kueng, eyalet mahkemesi tarafından üç buçuk yıl hapisle cezalandırıldı.

Kueng, Ekim ayında kendisine yöneltilen ikinci derece adam öldürmeye yardım ve yataklık etme suçunu kabul etti. Karşılığında, cinayete yardım ve yataklık suçlaması düşürüldü. Kueng, Floyd'un "medeni haklarını" ihlal ettiği için halihazırda federal düzeyde üç buçuk yıla kadar olan hapis cezasını çekiyor. Eyalet ve federal düzeyindeki cezalar aynı anda infaz edilecek.

46 yaşındaki Floyd'un boğazına dizle bastırılarak nefessiz kalması sonucu ölümü, ABD ve diğer birçok ülkede tepki çekmiş, ırk eşitsizliği ve polisin ölçüsüz güç kullanımına karşı zaman zaman şiddet olaylarının da yaşandığı eylemlere neden olmuştu.

Karardan önce mahkemede konuşan savcı Matthew Frank, Kueng'in ölüme yol açan gözaltı işleminde "aktif rol oynadığını" belirterek, "Kueng, o gün yaşananlar sırasında karışmadan kenarda bekleyenlerden biri değildi" dedi.

BOĞAZINA BASTIRAN ESKİ POLİS 22 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

25 Mayıs 2020’de Floyd'un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastırarak ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin cinayet ve taksirle adam öldürme suçlarından 22 buçuk yıl hapse mahkum edilmişti. Chauvin, federal mahkeme tarafından Floyd'un "medeni haklarını ihlal etmekten" suçlu bulunmuş ve 21 yıllık hapis cezası almıştı. İki mahkumiyet cezasının eş zamanlı olarak çekilmesine karar verilmişti.

Gözaltıyı yapan diğer iki polis Thomas Lane ve Tou Thao da Flopyd'un medeni haklarını ihlal etmekten federal düzeyde 2 buçuk ila 3 buçuk yıl hapis cezası almıştı.