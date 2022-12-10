Başbakan: Eğitim, gençlerimiz için yapabileceğimiz en büyük yatırımdır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan Cumhurbaşkanı Katarin Novak’la birlikte Erbil’in Ankawa ilçesinde Meltho Uluslararası Okulu’nun açılışını yaptı.

Törende bir konuşma yapan Başbakan, hükümetin, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşamın güçlendirilmesi için verdiği desteğe vurgu yaparak, “Kürdistan Bölgesi, terör tehdidi nedeniyle Ninova Ovası’ndan kaçan Hristiyan ve Ezidiler için bir sığınak haline geldi” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve Suriye vatandaşı 2 milyondan fazla insana kucak açtığını belirten Başbakan, bu adımın, uluslararası toplumun desteği olmaksızın çok zorlu olduğunu ifade etti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’a ziyareti için teşekkür eden Başbakan, “Macaristan, başta DAİŞ’le mücadele olmak üzere her zaman Kürdistan Bölgesi’ne yardım eden ülkelerden biri oldu” dedi.

Başbakan, Ankawa’nın birlikte yaşam açısından gelişmiş bir toplum ve örnek haline geldiğini belirterek, bunun kendileri açısından gurur verici olduğunu dile getirdi.

Meltho Uluslararası Okulu’nun açılmasında Macaristan’ın rolüne vurgu yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu kabinesi, daha güçlü bir ülke inşa etme adına eğitimi öncelik haline getirmiştir. Birlim ve eğitim, ülkemizin geleceğe doğru adım atmasında bir devinim ve temel oluşturmaktadır” dedi.

“Eğitim, gençlerimiz için yapabileceğimiz en büyük yatırımdır” diyen Başbakan, bu sayede gelecekte hem iç hem de dış pazarda en iyi çalışma imkanlarının elde edilebileceğini vurguladı.

Başbakan konuşmasının sonunda Macaristan Cumhurbaşkanı Novak’a ülkesinin desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Hükümet olarak, verdiğiniz paranın bu okulun açılmasında harcandığı konusunda sizi temin ederiz” ifadesini kullandı.