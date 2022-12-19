Politika

İsveç’ten Türkiye'nin Bülent Keneş'i iade talebine ret

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeden istediği gazeteci Bülent Keneş'in iade talebini reddetti.
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Bülent Keneş
Bülent Keneş
avrupa İsveç Türkiye Bülent Keneş iade talebi ret

HABER MERKEZİ

Mahkeme, talebin "siyasi suçlarla ilgili olduğu gerekçesiyle" iadenin önünde engeller olduğuna hükmetti.

"Davada suçluların iadesinin önünde çeşitli engeller olduğu açık" diyen Yüksek Mahkeme Yargıcı Petter Asp basına yaptığı açıklamada, suç isnatlarından biriyle ilgili olarak çifte suçluluk şartının yerine getirilmediğini dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik için başvuran İsveç, Ankara'nın onayını bekliyor. 

Ankara, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine onay için bu ülkelerin iade taleplerini bir an önce gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor. 

Son olarak İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın Ankara ziyareti sırasında konuşan Erdoğan, yaptığı açıklamada isim vererek Bülent Keneş'in iadesini istemişti. 

Erdoğan,  "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor" ifadesini kullanmıştı. 

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Yüksek Mahkeme'nin iadesini durdurma yönündeki kararının ardından İsveç basınına konuşan Keneş, "Elbette çok mutluyum. Ama bu karar zaten bekleniyordu" ifadesini kullandı.

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