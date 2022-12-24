ABD Dışişleri Bakanı’ndan Paris saldırısı açıklaması: Düşüncelerim Kürt toplumuyla

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Paris’te Kürtlere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Blinken, “Paris'teki Kürt kültür merkezine düzenlenen saldırının kurbanlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Düşüncelerim bu üzücü günde Kürt toplumu ve Fransız halkıyla birlikte” ifadelerine yer verdi.

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, saldırıda Kürtlerin hedef olduğunu söylemişti.