Politika

Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, kliniğe sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 Kürt’ün ölümüyle sonuçlanan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.
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avrupa Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi paris saldırısı Fransa

HABER MERKEZİ

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

NE OLMUŞTU?

Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien sokağında bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne 23 Aralık Cuma günü silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Saldırgan kültür merkezinden çıktıktan sonra Kürtlere ait Awesta isimli bir restorana ve bir berber salonuna saldırmış, şarjör değiştirmeye çalışırken berber salonunda çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yakalanan 69 yaşındaki saldırgan William M.'nin geçen sene Paris'te göçmen çadırına saldırı düzenlemesi nedeniyle yargılandığı, kültür merkezine saldırmadan 11 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Hayatını kaybeden üç kişinin Emine Kara, Abdurrahman Kızıl ve Kürt sanatçı Mîr Perwer olduğu belirlenmişti.

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