Politika

Derik’te 2 KDP-S üyesi kaçırıldı

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S), Rojava’nın Derik kentinde 2 üyesinin PYD’ye bağlı Özerk Yönetim güçleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.
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Hüseyin Süleyman ve Bilind Mela İsmail
Hüseyin Süleyman ve Bilind Mela İsmail
kürdistan KDP-S Rojava Derik üyeler kaçırılma

HABER MERKEZİ

K24’e konuşan KDP-S Merkez Komite Üyesi Perixan Davud, Özerk Yönetim’e bağlı güçlerin 27 Aralık’ta KDP-S Bölge Meclisi Üyesi Bilind Mela İsmail’i Derik merkezden kaçırdığını söyledi.

Perixan Davud, Özerk Yönetim’e bağlı güçlerin bugün de KDP-S Merkez Komite Üyesi Hüseyin Süleyman’ı kaçırdığını ifade etti.

Kaçırılan KDP-S’lilerin neden kaçırıldığına dair bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Davud, parti üyelerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de birçok kez ENKS üyeleri Özerk Yönetim’e bağlı asayiş güçleri ile PYD’ye bağlı gruplar tarafından kaçırıldı, ofisleri ateşe verildi.

ENKS, PYD’nin bu siyasetle Rojava’da büyük bir tehlikeye sürükleyerek yıkım, göç ve güven ortamının bozulmasına yol açtığını vurguluyor.

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