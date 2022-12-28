Derik’te 2 KDP-S üyesi kaçırıldı

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K24’e konuşan KDP-S Merkez Komite Üyesi Perixan Davud, Özerk Yönetim’e bağlı güçlerin 27 Aralık’ta KDP-S Bölge Meclisi Üyesi Bilind Mela İsmail’i Derik merkezden kaçırdığını söyledi.

Perixan Davud, Özerk Yönetim’e bağlı güçlerin bugün de KDP-S Merkez Komite Üyesi Hüseyin Süleyman’ı kaçırdığını ifade etti.

Kaçırılan KDP-S’lilerin neden kaçırıldığına dair bilgi sahibi olmadıklarını vurgulayan Davud, parti üyelerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de birçok kez ENKS üyeleri Özerk Yönetim’e bağlı asayiş güçleri ile PYD’ye bağlı gruplar tarafından kaçırıldı, ofisleri ateşe verildi.

ENKS, PYD’nin bu siyasetle Rojava’da büyük bir tehlikeye sürükleyerek yıkım, göç ve güven ortamının bozulmasına yol açtığını vurguluyor.