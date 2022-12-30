MSD: Türkiye terör bahanesiyle DSG ile savaşıyor

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Demokratik Suriye Meclisi (MSD) Eş Başkanı Riyad Dirar, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bölgenin işgal edilmesi ve demografisinin değiştirme planının Astana'daki görüşmelerin sonucu olduğunu ifade eden MSD Eşbaşkanı, “Kuruluşundan bu yana Türkiye, teröre karşı savaş bahanesiyle Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) savaşıyor” dedi.

Son günlerdeki Suriye rejimi ve Türkiye arasındaki görüşmelere değinen Dirar, "Suriye rejimi ile Türkiye arasındaki yakınlaşmayı sadece bir seçim çağrısı olarak görüyoruz ve Türkiye askeri bir operasyon yapamaz" ifadelerine yer verdi.

Suriye rejimi ve DSG’nin yakınlaşmasını savunan MSD Eşbaşkanı, "Suriye hükümetinin iç sorunlara yönelik tutumunu değiştirmesini ve DSG ile birlikte Suriye halkının acılarına son vermesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.