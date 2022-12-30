2022’de Erbil’de 13 bine yakın prematüre bebek dünyaya geldi

ERBİL (K24)

Devlet hastaneleri kayıtlarına göre 2022 yılında Erbil’de 40 bin 325 bebek dünyaya geldi. Bunlardan 19 bin 718’ini kız bebekler, 20 bin 617’sini ise erkek bebekler oluşturdu.

21 bin 673 doğum normal olurken, 16 bin 272 doğum da sezaryen şeklinde gerçekleşti.

12 bin 916 bebek ise prematüre olarak olarak dünyaya geldi.

Erbil’deki devlet hastanelerinde bu yıl 5 bin 800 çocuk ölümü yaşandı.

Özel hastanelerde ise 18 bin 358 çocuk dünyaya geldi. Bunlardan 16 bin 15’i sezaryenle dünyaya geldi.

Özel hastanelerde dünyaya gelen prematüre bebek sayısı ise 22 olarak kaydedildi. Özel hastanelerde bu yıl kaydedilen çocuk ölümü ise 472 oldu.