Wagner’in kurucusundan ‘Ukrayna’da ilerlemelerinin önünde büyük zorluklar olduğu’ açıklaması

HABER MERKEZİ

Rus kuvvetlerinin Ukrayna savunmasını kırma ve Donbas bölgesinde ilerleme girişimi sırasında karşılaştıkları güçlükler, bölgede konuşlanmış binlerce paralı askerinin bulunduğu Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin’in Ukrayna savunmasının seviyesini kabul etmesiyle ve Ukrayna savunmasının Donetsk çevresini ‘zaptedilemez bir kaleye’ çevirdiğini söylemesiyle daha gergin bir aşamaya taşındı.

Kremlin’e yakın iş insanının Rus devlet medyasında yer alan ifadeleri, Ukrayna’nın güney ve doğusunda savaşan ‘yardımcı’ güçlerin artan hoşnutsuzluğunu yansıtıyordu.

Daha önce savaş faaliyetleri çok gizli tutulan Wagner grubu, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un Ahmed Tugayları’ndaki gönüllü birlikler ve unsurlarla birlikte devam eden savaşta önemli bir rol oynuyor.

Novosti haber ajansına göre Prigozhin, Donetsk bölgesindeki önemli bir şehir olan ve son haftalarda Rus kuvvetlerinin orada ilerleyememesi nedeniyle şiddetli bir savaş alanına dönüşen Bahmut’taki durumun kasvetli bir resmini sundu.

Prigozhin, paralı asker grubunun Ukrayna’nın kalesi Bahmut’u ele geçirmedeki başarısızlığını, Ukrayna’nın burada ‘500 savunma hattı’ olduğunu iddia ederek açıklamaya çalıştı.

Wagner kurucusu açıklamasında, “Bahmut’ta her evde bir kale var. Adamlar her evi ele geçirmek için uğraşıyor, bazen tek bir binayı ele geçirmek haftalar alıyor. İlerleme aslında evden eve sayılır” dedi.

Prigozhin, “500 savunma hattı olduğunu söylemek muhtemelen hata olmaz. Her 10 metrede bir savunma hattı var” diye ekledi.

Novosti, Prigozhin’in komutası altındaki adamlardan birinin, Bahmut’a doğru ilerlemek için yeterli teçhizat veya silahları olmadığından şikayet ettiğini de aktardı.

Bu açıklamalar, temas hatlarında savaşan Wagner grupları ile Rusya’daki düzenli askeri yapılanma arasındaki gerilimin, özellikle Donbas’taki cephe hatlarındaki durum nedeniyle yeni boyutlara taşındığını ortaya koydu.

Birkaç gün önce medya kuruluşları tarafından yayınlanan videolarda, Wagner unsurlarının kötü koşullar ve cephane eksikliğinden şikayet ederek, ordu liderliğini sert bir şekilde eleştirdiği görüldü.

Rus devlet medyası ise, bu videoların gerçek olmadığını iddia ederek, bu kişilerin Wagner unsurları gibi giyinmiş Ukraynalı milliyetçiler olduğunu öne sürdü.

Ancak Prigozhin, geçen hafta Telegram kanalında yayınladığı bir sesli mesajda videonun sahte olmadığını kabul etti.

Prigozhin mesajında, videodaki adamların Wagner paralı askerleri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Bu videoda Ukraynalı milliyetçi yok. Arkadaşlar benden rahat bir ofiste oturduğunuzda cephe hattındaki sorunları duymanın zor olduğunu söylememi istediler. Ama her gün arkadaşlarınızın cesetlerini sürükleyip onları son kez gördüğünüzde, cephaneye çok ihtiyaç duyulur.”

Temas hatlarında muharebe sorumluluğunun en büyük kısmını taşıyan muvazzaf kuvvetler ile yardımcı kuvvetler arasında yaşanan tartışmalar aslında ilk kez gün yüzüne çıkmıyor.

Kadirov daha önce askeri teşkilatın performansını eleştirerek, cephedeki durumun gerçekliğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirmek zorunda kalacağını söyledi.

Ayrıca, askeri kuvvetlerin performansını artırmak ve zafere ulaşmak için aşırı güç kullanmak için çağrıda bulundu.