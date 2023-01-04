ABD’nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’nde kalacağız

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Irvin Hicks Jr. “ABD’nin üst düzey yetkililerinin, Kürdistan ve ülkemizin en büyük konsolosluğu için yaptıkları ziyaret, burada kalacağımızın belgesidir, Kürdistan Bölgesi’ne olan bağlılığımız sürecek” dedi.

ABD ile Peşmerge Bakanlığı arasındaki anlaşmaya ilişkin Hicks, “Peşmerge’nin kendi ayakları üstünde durmasını, DAİŞ tehdit ve tehlikesiyle mücadele edebilmesini istiyoruz. DAİŞ tehditleri sona ererse, elbette göç etmek zorunda kalan insanlar yerlerine geri dönecek. DAİŞ tehditlerinin tekrarlanmaması ve bu bölge insanlarının korunması açısından Peşmerge Bakanlığı ile askeri ekibimiz arasındaki işbirliği ve ortaklığı memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Erbil-Washington ilişkileri hakkında ise Irvin Hicks Jr. “Geçtiğimiz yıl çok sayıda üst düzey ABD’li yetkili Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulundu. Bu yıl da ziyaretler sürecek. ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişki, bakanlıklar ve Kongre düzeyindedir” ifadelerini kullandı.