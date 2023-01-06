DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz: Kürt siyaseti hazine yardımıyla ilerlemedi

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K24’e konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Anayasa Mahkemesi’nin HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulması kararına tepki gösterdi.

Kürtlere ve HDP’ye yönelik politikanın yeni bir durum olmadığını ifade eden Aydeniz şunları söyledi:

“Kürtler için demokratik siyasetin önü kapatılmak isteniyor. Bu yeni bir durum değil. 0tuz yıldır Kürt halkının demokratik siyaset için mücadelesi devam ediyor. HDP’nin kapatılmak istenmesi bir şeye işaret ediyor. O da devlet kendi varlığını halkların yok sayılması üzerine inşa etmiştir. Sadece bir bayrak, bir dil ve bir milletin çıkarları üzerine kurulmuştur. Bu teklik üzerindeki varlığından dolayı bugün erine ve bitme noktasına gelmiştir. Bunun sebebi ise halklara olan düşmanlığındandır.”

“Anayasa Mahkemesinin HDP'nin Hazine yardımı bloke etmesi ile Kürt halkına yönelik katliamlar ve belediyelere atanan kayyumlar arasında bir fark yoktur” diyen DBP Eş Genel Başkanı Aydeniz, “HDP’nin hesabının bloke edilmesiyle Kürdistan Bölgesi’nde 9 aydır devam eden savaş arasında bir fark yoktur. Bu, Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) yönelik yapılan operasyondan ve eş başkanın tutuklanmasından farklı değildir. Bu durum aynı zaman Kürt halkının destekçilerini ve dostlarını artırıyor bu böylece devam edecektir. Çünkü tarihte bunun örnekleri vardır” dedi.

Son olarak, hazine yardımının bloke edilesiyle HDP’nin alternatiflerinin bulunduğunu ifade eden Akdeniz, “Alternatiflerimiz var. Şimdiye kadar da hiçbir zaman Hazine yardımıyla Kürt siyaseti ilerlemedi” şeklinde konuştu.