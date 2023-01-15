Rojava’dan 150 aile Irak’a nakledildi

ERBİL (K24)

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas Cihangir’in yaptığı açıklamaya göre, Rojava’nın Haseke vilayeti sınırlarında bulunan Hol Kampı’nda yaşayan Irak vatandaşı 150 aile daha Ninova vilayetindeki Ceda Kampı’na nakledildi.

Yeni yılda Hol Kampı’ndan nakledilmeyi bekleyen 8 bin aile daha olduğunu belirten Cihangir, ulusal güvenlik kurumlarının gözetiminde, DAİŞ’le ilişkisi olmadığı tespit edilen kadın ve çocukların ülkeye dönüşlerinin sağlanacağını, Ceda’da 3 ay rehabilitasyon desteği aldıktan sonra da topluma yeninden karışmalarının sağlanacağını ifade etti.

Hol Kampı’nda çoğunluğu DAİŞ’li ailesi olmak üzere 50 binden fazla Irak ve Suriyeli göçmen bulunuyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim’in kontrolünde bulunan kampta DAİŞ’lilere yönelik sık sık operasyon düzenleniyor.