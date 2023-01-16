Türkiye’den Amude’de İHA saldırısı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TKS) Rojava’nın Amude kentine bağlı Gire Mozan ve ve Qeqebu köyleri arasında askeri bir otomobili insansız hava aracıyla (İHA) bombaladığını duyurdu.

Herhangi can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

11 Ocak’ta Kamışlo ve Haseke arasındaki M4 karayolunda bir otomobil Türkiye hava kuvvetlerince hedef alınmıştı.

Bu saldırıyla 2023’ün başından bu yana Özerk Yönetim kontrolündeki bölgelere Türkiye tarafından yapılan hava saldırılarının sayısı 6’ya ulaştı.

Saldırılarda 1 sivil ve 3 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı yaşamını yitirmiş, 3 sivil de ağır şekilde yaralanmıştı.