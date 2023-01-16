Din alimlerinden seçmeli ders çağrısı: Kürtçe resmi dil olmalı

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz yıl Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) öncülüğünde başlayan Kürtçe seçmeli ders kampanyasına bu yıl da birtakım kurumlar, siyasiler ve eğitimciler destek veriyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokullarda seçmeli derslerin tercih süreci 10 Şubat’a kadar devam edecek.

Konuya dair K24’e konuşan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) Genel Sekreteri Mehmet Özer, “Kürt dili de diğer diller de Allah’ın ayetleridir. Allah insanları farklı renklerde ve dillerde yaratmıştır. Bu nedenle böyle şeyleri konuşmak biraz tuhaf. Bu, doğuştan gelen bir şeydir; halkımızın diline sahip çıkması ve dilini seçmesi gerekir” dedi.

Seçmeli Kürtçe dersin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Özer, “Bu ülkede 30 milyon Kürt var, dolayısıyla Kürtçe resmi dil olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Din alimi Kerbela Şanlı da K24’e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Kürtçe de eğitim aldığımız için bu dilin tadını daha iyi biliyor ve anlıyoruz. Bunu tüm Kürt çocuklarına tavsiye ediyoruz. Demek istediğim, çocuklar/insanlar anadilinde daha iyi anlar.”

Dili anlamanın psikolojik olarak önemine de değinen Şanlı, “Dilleri iyi olmazsa anlam yetileri de zayıf olur” diye konuştu.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında, Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçeleri seçmeli ders olarak okutuluyor.

MEB tarafından okul idarelerine gönderilen yazıya göre, seçmeli ders süreci 10 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Seçmeli ders tercih dönemleri her yıl 3-20 Ocak arasında başlatılmasına rağmen bu yıl MEB’den okullara öğrencilerin tercihte bulunması için resmi bilgilendirme yapılmaması tepkilere sebep olmuştu.

İlk olarak 20 Ocak, daha sonra 31 Ocak’ta kadar uzatılan başvuru süresi şimdi de 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

K24’e konuşan HEZKURD Sözcüsü Barij Celalî, böylesi bir sürenin uzatılmasının öğrencilerin Kürtçeyi daha fazla tercih etmesi için avantaj olduğunu söyledi.