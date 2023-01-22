Arnavutköy Belediye’ye yenilen Amedspor liderliği kaybetti
HABER MERKEZİ
Amedspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 20’nci haftasında Arnavutköy Belediye’ye konuk oldu.
İlk yarıda karşılıklı ataklardan sonuç alamayan iki takım gol kaydetme başarısı gösteremedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Arnavutköy Belediye, maçın 73’üncü dakikasında Furkan Yaman’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada baş gol olmayınca Amedspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve liderliği kaybetti.
Bu sonuçla Amedspor 37 puanda kalırken, Arnavutköy Belediye puanını 31’e çıkardı.
Amedspor geçen hafta sahasında Isparta 32 Spor'u 4-0 mağlup ederek 37 puana yükselmiş ve 2'nci Lig Beyaz Grup lideri olmuştu.