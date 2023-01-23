BM’den Fransa’ya Rojava uyarısı

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Komite aldığı son kararla, Fransa’nın BM’nin işkencenin önlenmesiyle ilgili sözleşmeyi ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Rojava’daki kamplarda tutulan Fransız kadın ve çocukların avukatı Marie Dosé, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “BM İşkenceyi Önleme Komite, Fransa’nın çektikleri acıların ve maruz kaldıkları şiddetin tamamen bilincinde olarak bu çocukları ve annelerini savaş bölgelerinde terk etmeyi tercih ettiğini teyit etti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Fransız avukat, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bu kamplarda yaklaşık 150 çocuk ve annenin beşinci kışı geçirecekleri uyarısında bulundu.

Fransız kadın ve çocukların avukatları, 2019 yılında BM’nin ilgili komitesine başvurarak, Paris’in vatandaşlarını ülkeye geri getirmeyerek, işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 2. ve 16 maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.

Fransa, geçen hafta bu komiteye gönderdiği savunmada, “sözleşmenin ülkelere vatandaşlarını yargı erkini elinde tutmadığı, başka topraklarda koruma hükümlülüğü getirmediği” görüşünü dile getirmişti.

Komitenin kararında ise bu gerekçenin haklı bulunmayarak reddedildiği ve ilgili devletin yurt dışında bile olsa vatandaşlarını koruma hükümlülüğü olduğu hatırladı.

Komitenin kararında, “Bu kişilerin geri getirilmesi için etkili tedbirler alınmadığı için ilgili ülke sözleşmeyi ihlal etmiştir” denildi.

Bu konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve BM Çocukları Koruma Komitesi, 2022 yılında aldıkları kararlarda Fransa’nın ihlalde bulunduğunu teyit etmişti.

BM’nin ilgili komitesinin son kararı bağlayıcı olmamakla birlikte, Fransa’nın buna 90 gün içinde yanıt vermesi gerekiyor.

HOL KAMPI

Haseke’nin el Hol beldesindeki kamp, Nisan 2017'de kurulmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DAİŞ mensuplarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM’ye göre kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri. (Kaynak: Euronews, AFP)