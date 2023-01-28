İran’da 26 günde 55 kişi idam edildi

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Doğu Kürdistalı (Rojhilat) 22 yaşındaki Jina Emini, Tahran’da ahlak polisleri tarafından ‘başörtüsünü kurallara uygun bir şekilde takmadığı gerekçesiyle’ tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Bu olaydan sonra ülke çapında protestolar başlamıştı. Protestolar devam ediyor.

İnsan Hakları Derneği’yse protestolarla ilgili veri paylaştı. Buna göre protestolarda 64’ü çocuk ve 39’u kadın olmak üzere en az 488 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. En az 107 protestocu da ölüm veya hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya.

Dernek, 2023’ün ilk 26 gününde en az 55 kişi idam edildiğini belirtti. Bu kişilerden 37’si, uyuşturucuyla ilgili suçlardan idam edildi. Bu kişiler, tıpkı protestocularda olduğu gibi yasal süreç ve adil yargılanma hakları olmaksızın idam edildi.