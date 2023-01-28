Akşener’den ‘başbakanlık’ mesajı: Bedavadan istemiyorum

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

"Seçime girdik, grup kurduk, bugünkü zulüm iktidarının Meclis'teki gücü bitti” diyen Akşener, “Meclis'teki çoğunluğu bitti. Sonrasında 31 Mart'ta CHP ile ittifak yaptık. Bizim teklifimizle yaptık, biz yaptık. Türkiye'deki her bir ferdin umudu ayağa kalksın diye yaptık. O masaya oturduğumuzda feragatte ve fedakarlıkta bulunduk” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN 13. CUMHURBAŞKANI MİLLET İTTİFAKI'NDAN OLACAK”

Akşener, “Kazı güdemezler, bunlar iktidar oldukları zaman bütün kötülükler yapılır gibi iftiraların tam tersine pandemi döneminde sosyal belediyeciliğinin en iyisini gösterdiler. Ne diyorlar şimdi Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak. İYİ Parti kurulmamış olsaydı biz bugün neyi konuşuyor olacaktık? Bu diktatörlük heveslilerinin ülkenin bütün değerleriyle top gibi oynadığı, yarınları kaybolmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık” dedi.

Öte yandan “Ben bedavadan başbakanlık istemiyorum” diyen İYİ Parti lideri, sözlerine şöyle devam etti:

“Kimseyle de pazarlık etmedim, etmem. İYİ Parti birinci parti çıkacak. Seçime gittiğimizde bir şey değişti her şey değiştiyse bu ülkede, birinci parti olduğumuzda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye, millete borcumuz var. Atatürk'ün değerlerini alt üst ettiler, Cumhuriyet değerlerini yerin dibine batırdılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda."