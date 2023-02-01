Erbil’i kana bulayan 1 Şubat saldırılarının üzerinden 19 yıl geçti

ERBİL (K24)

2004 yılının Kurban Bayramı’nın birinci gününde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Erbil binaları, teröristlerce intihar saldırılarıyla hedef alındı.

İki saldırı, KDP ile KYB arasında barış sürecinin yürütüldüğü bir dönemde düzenlenmişti. İki parti yönetimi de saldırıların, bu süreci baltalamaya yönelik olduğunu ancak amacına ulaşmadığını, iki partinin, Kürdistan halkıyla birlikte 1 Şubat Şehitlerinin yasını tuttuğunu bildirmişti.

Şehit ve Enfal Bakanlığı’ndan saldırıların yıldönümünde yapılan açıklamada saldırılarda aralarında üst düzey bürokrat, parti yetkilileri, Peşrmerge, Asayiş görevlileri ve sivillerin de bulunduğu 103 kişinin şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kürdistan’ın egemenliği ve milletimizin birliği hedef alan saldırlar amacına ulaşmamıştır. 1 Şubat Şehitleri Kürdistan topraklarının güçlendirilmesi sembolü haline geldi” ifadeleri kullanıldı.

1 Şubat Şehitleri 19 yıl sonra yetkililer ve halkının geniş katılımıyla Sami Abdulrahman Parkı’nda anılıyor.

Şehit ve Enfal Bakanlığı, KDP ve KYB’ye “Halkımızın birliğinin güçlendirilmesi için çelişkilerin çözümüne yönelik görüşmelere devam etme çağrısında bulundu.