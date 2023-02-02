Politika

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
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türkiye Türkiye Dışişleri Bakanlığı Norveç

HABER MERKEZİ

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Norveç’te yarın (3 Şubat) kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi biraz önce Bakanlığımıza çağırılmıştır. Büyükelçi’ye, Norveç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımını en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesini beklediğimiz vurgulanmıştır.”

Geçtiğimi günlerde de İsveç ve Danimarka’da Kur’an yakılması eylemleri yapılmış ve Ankara’dan söz konusu ülkelere tepki gösterilmişti.

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