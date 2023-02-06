Maraş depremi Rojava’yı da vurdu: Afrin’de 80 ölü, 120 yaralı

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden dolayı Rojava’nın Afrin kentinde şimdiye kadar 80 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

K24’e konuşan Afrin Sivil Meclisi Üyesi Azad Osman, deprem nedeniyle Afrin’e bağlı çok sayıda belde ve köyde evlerin yıkıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 120'den fazla kişinin de yaralandığını ifade eden Osman, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Enkaz altında kalanları kurtarmak için imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Afrin Sivil Meclisi Üyesi Azad Osman, özellikle kış koşullarının da etkili olması nedeniyle Afrin’de yaşamın daha da zorlaştığını belirterek uluslararası taraflara yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan depremin etkili olduğu Suriye’nin Halep, Hama ve Lazkiye illerindeki bölgelerde 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde ise en az 100 sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce sivil de yaralandığı belirtilmişti.