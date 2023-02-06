Politika

Başbakan: Talimat verdim, ekiplerimiz yardıma hazır

Başbakan Mesrur Barzani, Maraş merkezli deprem dolayısıyla yardım kurumlarına, Sağlık Bakanlığı’na ve Barzani Yardım Vakfı’na talimat verdiğini bildirdi.
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kürdistan Mesrur Barzani Maraş Suriye Rojava Deprem Yardım

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan, Maraş merkezli depremler dolayısıyla yardıma hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

Devlet kurumlarına talimat verdiğini dile getiren Başbakan, Sağlık Bakanlığı ile Barzani Yardım Vakfı’nın hazır olduğunu kaydetti.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye ve Suriye’deki Kızılay ekipleriyle koordinasyonu için de talimat verdiğini söyledi.

Mesrur Barzani, “Bu amaçla şu ana kadar 3 acil durum ekibi ve 25 ambulansı hazır duruma getirdik” dedi.

Maraş merkezli meydana gelen deprem Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Adana, Malatya, Urfa, Hatay, Kilis ile Osmaniye’de hissedildi ve çok sayıda bina yıkıldı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Maraş merkezli deprem nedeniyle 1014 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca deprem sonucu Rojava ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de en az 574 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

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