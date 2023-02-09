Nebati: Urfa’da 170 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sona erdi

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Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Urfa açıklamalarda bulundu.

Urfa’da 170 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Nebati, çevre illerde vefat eden 110 kişinin de ile nakledildiğini söyledi.

Nebati, bugün itibarıyla Urfa’da 3 bin 423 kişinin taburcu edildiğini, 39 kişinin acil serviste, 110 yaralının ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin devam ettiğini, 328 kişinin de hastanelerdeki servislerde tedavilerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Nebati, depremler sonrasında ilçeler de dahil olmak üzere Urfa genelinde 253 yapının kullanılamaz hale geldiğini, bunların 19'unda arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getirdi.

Nebati, şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 117 ekibin ildeki 12 bin 172 binada hasar tespit çalışmalarını tamamladığını, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Şu an itibarıyla ilimizde arama kurtarma faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm imkanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

Deprem sonrası çadır kentlerin ivedi bir şekilde kurularak vatandaşların istifadesine sunulduğunu belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Öte yandan, ilimizde bulunan 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam edilmektedir. Deprem sonrası normale dönme sürecini en kısa sürede tamamlayacağız. Şanlıurfa ilimizde temel ihtiyaç, gıda maddeleri ile akaryakıtın erişimi ve tedarikinde herhangi bir problem ya da aksama bulunmamaktadır. İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreci başlamıştır."