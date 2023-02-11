Başkan Barzani’den Afrin’deki BCF heyetine: Ayrım gözetmeksizin yardım edin

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Rojava’nın Afrin kentine giden Barzani Yardım Vakfı (BCF) heyetiyle görüşerek, yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Mesud Barzani, Barzani Yardım Vakfı ekibinden Afrin'deki tüm yerli topluluklara ayrım gözetmeksizin yardım etmesini istedi.

Başkan Barzani, BCF çalışanlarına depremzedelere yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Barzani Yardım Vakfı (BCF), depremin ilk gününden itibaren etkilenen bölgelere çok sayıda yardım ekibi ve gönderdi.

Şimdiye kadar BCF’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti de deprem bölgelerine çok sayıda yardım konvoyu gönderdi.

Öte yandan, BCF’nin Afrin’de yardım ofisi açacağı bildirildi.

BCF heyetinin ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını Afrin Hastanesi’ne ulaştırdığı kaydedilirken, Cinderes Hastanesi’nin depremde yıkıldığı bildirildi.