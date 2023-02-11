Politika

Gürcistan Başbakanı: Ukrayna bizi savaşa sürüklemek istiyor

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İrakli Garibaşvili
İrakli Garibaşvili
dünya İrakli Garibaşvili Gürcistan Ukrayna

HABER MERKEZİ

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Ukrayna yönetiminin Gürcistan’ın Rusya’yla savaşa çekmeye çalıştığını belirtti.

Garibaşvili, “Ukrayna yönetimi temsilcilerinden doğrudan çağrılar duyduk. Amaçları ikinci cephenin açılması” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ı savaşa çekme girişimlerinin devam ettiğini söyleyen Garibaşvili, hükümetinin, ülkesi için böyle ağır sınavı önlemek için büyük çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.

Rusya’ya karşı ikinci cepheyi Gürcistan’da açma çağrılarının ilki Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’dan gelmişti. Danilov, “Bunun Ukrayna’ya büyük yardımı olur” demişti.

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