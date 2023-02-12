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Deprem: Rojava ve Suriye'deki can kaybı 5 bini geçti

Maraş merkezli depremlerde etkilenen Rojava ve Suriye’de can kaybı 5 bini geçti.
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kürdistan Rojava Deprem Afrin Suriye

HABER MERKEZİ

Merkez üssü Maraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Rojava ve Suriye'de arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürerken, enkaz altında kalanları çıkarmak için kurtarma ekiplerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, depremlerde şimdiye kadar 5 bin 273 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 2 bin 63'ünün rejim bölgelerinde, 3 bin 210'unun Afrin ve Suriye muhalefetinin kontrolündeki diğer bölgelerde olduğu, 7 bin 300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Enkaz altında yüzlerce kişinin bulunduğunu kaydeden Gözlemevi, arama kurtarma ediplerinin yetersiz olduğunu ve can kayıplarının 7 bini geçebileceğini belirtti.

6 Şubat’ta Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Rojava’nın Afrin bölgesi ve Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda bina yıkıldı.

Cinderes Yerel Meclisi Afet Operasyonları Ofisi, 115 bin kişinin yaşadığı kentte meydana gelen deprem sonucu 257 binanın tamamen yıkıldığını ve 1100 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Operasyon Odası istatistiklerine göre depremde 750'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2692 aile evsiz kaldı.

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