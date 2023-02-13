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Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı depremzedeler için 50 ev yaptıracak

Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Maraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını açıkladı.
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Tevekkül Karman
Tevekkül Karman
dünya Tevekkül Karman Maraş depremleri yardım

HABER MERKEZİ

Nobel Barış Ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, başında bulunduğu "Tawakkol Karman Foundation" tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için 50 ev yaptıracaklarını söyledi.

Yemen Belqees televizyonuna konuşan Karman, inşa edilecek evlerin Yemenlilerin Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışmasının göstergesi olduğunu ifade etti.

Karman, söz konusu evlerin, AFAD aracılığıyla yaptırılacağını dile getirdi.

"Bu, zor zamanlarda ve hala Yemen'in yanında yer almayı sürdüren Türkiye'ye vefamızın bir ifadesidir" diyen Karman, dayanışmanın nişanesi olarak yapılacak evlere vakfın armasını yerleştirmek istediklerini kaydetti.

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