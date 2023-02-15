Barzani Yardım Vakfı sağlık ekibi Afrin’e ulaştı

AFRİN (K24)

K24’e konuşan Barzani Yardım Vakfı sağlık ekibi başkanı Dr. Abbas Azad, “Uzun bir sürenin ardından vakıf olarak Erbil Sağlık Müdürlüğü’yle koordinasyon içinde Afrin’e ulaştık. Ekibimizdeki doktor, eczacı ve sağlık çalışanları ambulanslarla geldi” dedi.

İlk etapta acil müdahale için hazırlık yaptıklarını belirten Dr. Abbas Azad, evlerin yıkıldığı bölgelere yardım ulaştıracaklarını, ayrıca belirlenen noktalarda halka sağlık hizmeti vereceklerini ifade etti.

Dr. Abbas Azad, “Bir diğer planımız, Afrin’deki hastanelere yardım ulaştırmaktır. Afrin Sağlık Müdürlüğü’nün talebi üzerine ilaç hazırladık. Şu an yolda ve bu gece ya da yarın sabah Afrin’e ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kürdistan’da da ekiplerinin bulunduğunu kaydeden Dr. Abbas Azad, “7-8 gündür orada da hizmet veriyoruz. Halen orada bir ekibimiz var, biz de buraya geldik” diye konuştu.

Deprem nedeniyle yıkımın yaşandığı Rojava’nın Afrin ve Cindires beldesine yardım ulaştıran ilk ve tek kuruluş olan Barzani Yardım Vakfı, Afrin’de bir ofis açacak.

Vakıf, sağlık ekiplerinden önce bölgeye iki tır konvoyu yardım ulaştırmıştı.