Urfa'da nakliye ücretlerine sınırlama
HABER MERKEZİ
Maraş merkezli iki depremin ardından, yıkımların yaşandığı kentlerden taşınmak isteyenler, nakliye taleplerini artırdı.
Bazı fırsatçı firmaların fiyatları yükselttiği iddia edilmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Urfa Valisi Salih Ayhan, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.
Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
🔴İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6.000 TL,— Salih AYHAN (@valisalihayhan) February 18, 2023
🔴İlçeler arasında maksimum 8.000 TL’dir.
🔴Ev taşıma asansör bedeli 1.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.
Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır.