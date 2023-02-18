Urfa'da nakliye ücretlerine sınırlama

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli iki depremin ardından, yıkımların yaşandığı kentlerden taşınmak isteyenler, nakliye taleplerini artırdı.

Bazı fırsatçı firmaların fiyatları yükselttiği iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Urfa Valisi Salih Ayhan, depremin ardından il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını aktaran Ayhan, "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin liradır. İlçeler arasında maksimum 8 bin liradır. Ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Ekiplerimiz, denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.