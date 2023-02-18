KDP-S’den Rojava’daki deprem yardımlarına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokratik Partisi - Suriye (KDP-S) Merkez Komite Üyesi Nuri Birimo’nun düzenlediği basın toplantısında, Maraş merkezli depremlerde etkilenen Rojava’nın Afrin kentindeki deprem mağdurları ve yapılan yardımlara ilişkin konuştu.

Barzani Yardım Vakfı ve Kürdistan Bölgesi Hükümetine bağlı yardım konvoylarının Afrin ve Cinderes'e yardım gönderdiklerini belirten Birimo, ilgilerinde dolayı Başkan Mesud Barzani, hükümet ve Kürdistan Bölgesi halkına teşekkür ederek, “Depremzedelere sahip çıktılar ve Afrin halkının feryadına ilk yetişen onlar oldu” dedi.

Birimo, KDP-S'nin Afrin depremi mağdurları için yardım toplamasının içerisinde giyecek, gıda ve battaniye gibi yardımlarının yanı sıra, 100 bin doları aşkın para toplandıklarını söyledi.

KDP-S’li yetkili, ayrıca giyecek ve yiyecek gibi yardımların toplanmasının durdurulduğu ancak maddi yardımların toplanmasının devam ettiğini belirtti.

6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerde Rojava’nın Afrin kenti ve özellikle Cinderes bölgesi depremden etkilenerek, istatistiklere göre şimdiye kadar 1012 kişi hayatını kaybetti, 278 bina yıkıldı, 1100 ev hasar gördü.

Depremden hemen sonra KDP-S, Afrin ve Cinderes’teki mağdurlar için yardım kampanyası başlattı.