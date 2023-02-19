Politika

ENKS’den Afrin ve Cinderes'te ofis açma kararı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Afrin kentinin merkezi ve Cinderes kasabasında ofis açma kararı verdiğini açıkladı.
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kürdistan ENKS Afrin ofis açma kararı

HABER MERKEZİ

ENSK’den yapılan açıklamaya göre, Rojava’nın Kamışlo kentinde Konsey’in olağan toplantısı gerçekleşti.

Açıklamada toplantıda Maraş merkezli depremler ile depremlerin Kürt bölgelerine yıkıcı etkilerinin yanı sıra deprem bölgelerine yönelik yardım faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi.

Depremlerde binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlerce binanın yıkıldığı belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok ülkenin hükümetine mektup gönderildiği, deprem bölgelerinin ‘afet bölgesi’ ilan edilmesi ve söz konusu bölgelere yardım çağrısı yapıldığı ifade edildi.

ENSK, Afrin ve Cinderes başta olmak üzere Rojava’ya yardıma koşan Kürdistan Bölgesi, Başkan Barzani ve Barzani Yardım Vakfı’na teşekkür etti.

Açıklamada Afrin ve Cinderes’te ENKS ofislerinin açılacağı ve depremzedelere daha fazla yardım ve bölgelerdeki hak ihlallerini belgelendirmek için ENKS’nin bu bölgelerdeki rolünün aktifleştirileceği kaydedildi.

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