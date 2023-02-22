Politika

Kılıçdaroğlu: Yeterince çadır yok

Hatay'da incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çadır ihtiyaçları tümüyle karşılanmış değil. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında çadır olmasını istiyorlar" dedi.
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türkiye Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgeleri çadır sorunu

HABER MERKEZİ

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu depremde büyük hasar gören Hatay’ın Defne ilçesine gitti.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Su sorunu var hâlâ çözülmemiş durumda. Çadır ihtiyaçları tümüyle karşılanmış değil. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında çadır olmasını istiyorlar” dedi.

“Çadır ihtiyaçlarını giderilmesi için de belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“ Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz.

Bu kente süratle yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Elbette ki yeni yerleşim yerleri olabilir, binalar yapılabilir ama kentin dokusunun korunması gerekiyor.

Belediye başkanlarımız engellemeleri aşıp hizmet etmeyi sürdürüyorlar. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var, olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi. Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına gerçekten yürekten teşekkür ederim.”

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