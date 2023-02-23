Politika

Türkiye Başkonsolosu: Barzani Yardım Vakfı kısa sürede depremzedelerin yardımına koştu

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut, Barzani Yardım Vakfı’na teşekkür ederek, vakfın herkesten önce depremzedelerin yardımına koştuğunu söyledi.
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kürdistan Mehmet Mevlüt Yakut Barzani Yardım Vakfı Deprem

ERBİL (K24)

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu, Barzani Yardım Vakfı’nı (BCF) ziyaret etti.

Mehmet Mevlüt Yakut ve Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinde büyük insani felaket yaşandığını belirten Yakut, 43 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, 108 binden fazla insanın da yaralandığını söyledi.

Böylesi bir felaketin ardından 100'den fazla ülkenin Türkiye'ye yardım ettiğini, en çok yardım eden taraflardan birinin Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümeti olduğunu belirten Yakut “Kürdistan Bölgesi'nin yardımlarını asla unutmayacağız” dedi.

“Barzani Yardım Vakfı, depremzedeler için kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra insani yardım malzemeleri ulaştırdı” diyen Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu, şunları söyledi:

“Bu nedenle teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Ayrıca yardımlar halen devam ediyor, bizler de bu yardımların yerlerine daha kolay ulaştırabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ziyaretimin amacı, vakfın başkanı Musa Ahmed ve çalışanlarına teşekkür etmekti.”

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ise, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bazı kurumlarla koordineli olarak depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirtti. 

Musa Ahmed, “Başkan Barzani, mağdurlara yardım etmenin insani bir görev olduğunu sürekli bizlere söylüyor” ifadelerini kullandı.

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