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Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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türkiye Hatay Antakya enkaz yangın

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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