AFAD’dan Malatya açıklaması: 29 bina yıkıldı

HABER MERKEEZİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'da meydana gelen 5.6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Sezer şunları söyledi:

"Yıkılan bina sayımız 29. Maalesef 1 vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız, 110 yaralı vatandaşımız var. Bunlardan bazıları enkazla ilgili bazıları da yaşanılan artçı sarsıntı sonucu travmalarla ilgili hastanelere başvurmuş durumda. Burada yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Malatya ve çevre illerden takviye ettiğimiz arama kurtarma personellerimizle birlikte 657 kişilik bir ekip arama kurtarmayı aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Şu an arama kurtarması devam eden 2 binamız var. Enkazdan 32 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık."

Sezer, artçı sarsıntıların sürdüğünü ve binalara eşya almak için girilmemesi gerektiğini hatırlattı:

"Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği için bu konuya dikkat etmelerini rica ediyorum. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesini ve eşya alınmamasını rica ediyoruz."