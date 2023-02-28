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Gözlemevi: Suriye’de depremzede kampında 100’den fazla kişi zehirlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) dün Halep’teki bir depremzede kampında 100’den fazla kişinin zehirlendiğini duyurdu.
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suriye Suriye Halep depremzede kampı zehirlenme

HABER MERKEZİ

SOHR tarafından yapılan açıklamada dün Halep’teki bir depremzede kampında100’den fazla kişinin zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada 24-27 Şubat tarihleri arasında 33 kişinin ishal ve kusma şikayetiyle hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bir kaynak, “Kampta dağıtılan yemeklerden sonra bu kişilerde ishal ve kusma başladı” dedi.

Kaynaklara göre yemeklerin bozulmasının sebebi ise sıcaklığın fazla olması ve yemeklerin iyi korunmaması.

Açıklamaya göre Halep’teki kamplarda ciddi bir gıda ve ısınma sorunu var ve depremzedeler bu sorunların çözülmesini bekliyor.

6 Şubat’ta Maraş’ta meydana gelen depremlerden Suriye’de ciddi yıkım yaşandı, binlerce insan hayatını kaybederken, binlercesi yaralandı.

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