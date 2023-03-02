Politika

İYİ Parti toplandı, Akşener 81 il başkanını çağırdı

Altılı Masa’nın toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurullarıyla bir araya gelirken 81 il başkanı Ankara’ya çağrıldı.
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Meral Aksener
Meral Aksener
türkiye Meral Akşener İYİ Parti

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'nı oluşturan altı partinin genel başkanları 12. kez bir araya geldi.

Yapılan açıklamada cumhurbaşkanı adayı ve geçiş sürecindeki nihai kararın pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kılıçdaroğlu parti kurmaylarıyla görüşmek için kendi genel merkezlerine giderken, partinin çeşitli yetkili kurullarıyla yapılacak toplantılar hafta sonu da sürecek.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30'da bir araya geldi. Ayrıca İYİ Partinin 81 il başkanını yarın Ankara'ya İYİ Parti Genel Merkezi'ne çağırdığı belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta altılı masanın son toplantısında cumhurbaşkanı adayı üzerinde bir mutabakat sağlanmadığını söyledi.

Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir" dedi.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" yazdı, sonra da sildi.

 

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