İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Benim de adayımdır

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de katıldığı programda cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu.

Millet İttifakı'nın dünkü toplantısında, adının geçip geçmediği ile ilgili bilgisinin olmadığını belirten İmamoğlu, bilgilerinin basına yansıyanlarla sınırlı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Genel başkanımızdan bir telefon ya da bilgilendirme almadım. Hem sayın genel başkanımızın hem İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in durumlarını basından takip ettim, benim bildiğimin özeti bu. Ben de dediğim gibi sizin gibi televizyondan izledim veya internetten okudum” dedi.

“PARÇALANMA DEĞİL UZLAŞMA MASASI”

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, daha önce olduğu gibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen söylemini yineleyen İmamoğlu, CHP ile İYİ Parti arasında adaylık konusunda çatlak olduğu iddiaları için de uzlaşma mesajı verdi ve şunları dile getirdi:

"Her CHP'linin adayı Genel Başkan'dır, benim adayım da odur. Fakat karar verecek olan Altılı Masa'dır, bu masanın kararı önemlidir, bu masa dağılma masası değildir. Ben Altılı Masa'nın en çok çalışanı olacağım ama bu masadan bir eksilme olmamalıdır. Hepimiz eğri oturup doğru konuşacağız, biri kırıldıysa tamir edeceğiz. Defalarca kez Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı dedim. Dolayısıyla bu mevzuyu bizi malzeme etmeyin, İBB Başkanı bu mevzuya uzak kalamaz, stratejik olarak doğru adımlar atılması için ve her konuda desteklemek için ilgilenir. Bu misyona kendini adamış bir neferim ve nefer kavramını her zaman kullandım. Ben hala aynı yerdeyim, Altılı Masa'dan bir başkası aday olsa da böyleyim."

İBB Başkanı, “İstanbul'da kaç kişi İmamoğlu'nun kazanacağına inanıyordu? Ben mücadele verme biçimini iyi bilen bir insanım. Mesele sadece adaylık meselesi mi? Mesele sadece 14 Mayıs'ı kazanma meselesi mi? Mesele 14 Mayıs'tan sonrası, bunun için de bir arada çalışmayı başarabilmeliyiz” dedi.