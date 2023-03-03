Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" yorumunu yaptı.