Politika

Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasından sonra ilk kez konuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Meral Akşener CHP

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" yorumunu yaptı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv