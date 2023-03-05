Neçirvan Barzani: Siyasiler Raperin’den ders çıkarmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Raperin’in (Ayaklanma) 32’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Raperin’in ve tüm Kürdistan şehitlerinin onurlu şehit ailelerini, kahraman Peşmerge’yi ve tüm bileşenleriyle birlikte Kürdistan halkını kutluyorum. Şehitleri saygıyla anıyor, aziz ruhlarına dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kürdistan halkı şimdi de tüm bileşen, güç ve siyasileriyle, Raperin’in başarısından ders çıkarmalı” diyen Neçirvan Barzani, “Birlik, beraberlik, birbirini kabul etme ve birlikte çalışmayı, milletimiz için başarı ve daha iyi bir geleceğin mayası haline getirmeliyiz” vurgusunda bulundu.

Neçirvan Barzani mesajının devamında şunları belirtti:

“Raperin, Kürdistan halkının tüm sınıf ve bileşenleriyle, Peşmerge ve Kürdistani Cephe’nin desteğiyle zulme karşı bir bütün olarak tarihi ve sonuç alıcı bir ayaklanmasıydı. Peşmerge ve Kürdistan’ın evlatları özgürlük, yaşam ve Kürdistan halkına daha iyi bir gelecek için canlarını ortaya koyarak, ölüme meydan okumasıydı.

Bu gururlu anmada, tüm çaba ve gücümüzle, Raperin’in kutlu hedefleri ve şehitlerin uğruna canlarını feda ettiği hayallerin gerçekleştirilmesi için çalışmamız gerektiğini yineliyoruz. Nasıl ki Raperin’de birlikte başardıysak, Kürdistan halkı tüm renk ve bileşenleriyle başardıysa, şimdi de başarının ve Kürdistan halkı için daha iyi bir geleceğin garantisi sadece ve sadece birlik ve beraberliktedir.”