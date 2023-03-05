Başkan Barzani: Kürdistan Bölgesi’nin statüsü, Raperin’in kazanımlarından biridir

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Raperin’in (Ayaklanma) 32’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “Raperin’in 32’nci yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini, kahraman Peşmergeleri, mücadeleci, özgürlükçü vatanseverleri ve tüm Kürdistan halkını kutluyorum” diyen Başkan Barzani, şunları ifade etti:

“Raperin, Kürdistan halkının özgürlükçü iradesi, Peşmerge’nin kahramanlığı ve Kürdistan kurtuluş hareketi içindeki tarafların plan ve birlikteliği sayesinde ortaya çıktı ve başarı elde edildi. Raperin, dosta ve düşmana şu gerçeği gösterdi; zulüm ve baskı, Kürdistan halkının içindeki özgürlükçü iradeyi asla bastıramaz. Raperin, yüce değer ve hedeflerin taşıyıcısıydı. Kürdistan halkının, özgür olması ve kendi ülkesinde onurlu bir yaşam sürmesi içindi.

Raperin’in yıldönümünde, Raperin ve tüm Kürdistan kurtuluş yolu şehitlerinin ruhlarını selamlıyor, Kürdistan Bölgesi statüsünün, Kürdistan halkının ayaklanmasının ürünlerinden biri, Kürdistan halkının tarihi ve değerli bir kazanımı olduğunu yineliyoruz. Bu kazanım korunmalı, güçlendirilmelidir. Kürdistan halkının uğruna ayaklandığı bu değer ve hedeflerin zayıflatılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik bir çaba içerisinde olunmamalıdır.”