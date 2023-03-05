Politika

Soylu’dan Bursaspor tribünlerinde açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' posteri hakkında açıklama

Süleyman Soylu, Bursaspor tribünlerinde açılan Beyaz Toros ve Yeşil posterinin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlilerinin açığa alındığını duyurdu.
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türkiye poster Beyaz Toros Yeşil amedspor Bursaspor

HABER MERKEZİ

Bursaspor- Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti.

Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadesini kullandı.

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