Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugün açıklıyor

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını reddetmesiyle başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı bugün bir araya gelecek.

Ancak Akşener’in toplantıya katılıp katılmayacağı hala net değil.

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Cuma günü bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti olsa da olmasa da Millet İttifakı olarak seçime girilmesi konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Habertürk TV'de Akşener ile görüşmesini anlattı.

Yılman, İYİ Parti liderinin şunları söylediğini aktardı:

"Ben kişisel çıkarlarım için hiç kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer öyle bir şey düşünüyorlarsa gelsin evimi taşlasınlar.

Biz bu seçimi almalıyız dedim almak için de araştırma şirketlerinin yaptığı iki ismi koydum. Biri Ekrem İmamoğlu biri Mansur Yavaş bu seçimi kazanmak istiyorsak bunlardan biriyle yola çıkmalıyız dedim. Kim olursa olsun biz bütün gücümüzle varız dedim. Masa ya da Kemal Bey benim değil milletin bu istediği kabul ederse gurur yapmadan o masaya geri dönerim."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: METİNLERE SADIĞIZ, KEMAL BEY'İN ADAYLIĞINA İTİRAZIMIZ YOK

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV yayınına katılarak Altılı Masa'daki 'aday' krizini değerlendirdi.

“Altını açıkça çiziyoruz. Mutabakat metinlerine sonuna kadar sadığız. Masadan biz kalkmadık biz hala masadayız” diyen Çömez, şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Kemal Bey önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle yaptığı toplantılarda bugün dahil bunları tekrarlamıştır. Karşı çıktığımız şey prensiplerden sapılması. Bu prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok. Altı ayrı siyasi partinin belirleyeceği 6 ayrı anket şirketinin verilerine biz saygı duyacağız. Bizim kişilerle ilgili bir tartışmamız yok. Prensipler ve ilkeler çerçevesinde bakalım.”

Turhan Çözmez, “Masanın kurulduğu günden beri açıkladığı deklarasyonlarına, yüzlerce sayfadan oluşmuş mutabakat metnine sonuna kadar sadığız ve savunuyoruz. Yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyoruz” diye konuştu.