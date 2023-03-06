Başkan Barzani’nin Ofisi: Raperin’in mesaj ve amaçları partizanlaştırılmamalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamada, 1991 yılında yaşanan Raperin’in yıldönümündeki programlarda, Raperin’in partizanlaştırılmasının üzüntü verici olduğu bildirildi.

Açıklamada, isim verilmeden Raperin’in (Ayaklanma) yıldönümünde yapılan programların partizanlaştılmasının yanlış olduğu kaydedilerek, bir tarafın kendisini Raperin’in sahibi olarak göstermesinin üzüntü verici olduğu ifade edildi.

“Raperin, kitlelerin, Kürdistani Cephe’deki partilerin, Peşmerge'nin, gizli örgütlerin ve Kürdistan'ın tüm farklı sınıflarının birlik ve kapsamlı mücadelesinin ve Kürdistan halkının uzun ve kesintisiz mücadelesinin uzantısının sonucuydu” denilen açıklamada, “Raperin’in mesaj ve hedefleri yüksek, değerli, millidir ve partizanlığa indirgenip anlam ve özden yoksun bırakılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Raperin tüm tarafların sıkı çalışması ve çabalarıyla başarılı oldu. Dolayısıyla bu büyük olayın gerçek sahibi ve faili tüm partileri, şahsiyetleri ve vatandaşlarıyla Kürdistan'dır” denildi.