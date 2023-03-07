İlk ankette büyük fark: Kılıçdaroğlu yüzde 56,8

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ORC araştırma şirketinin 4-6 Mart tarihlerinde yaptığı ankete göre, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu arasındaki fark son zamanların en yüksek seviyesinde.

ORC Araştırma Altılı Masa'da 3 Mart'ta yaşanan krizin ardından 4-6 Mart tarihlerinde 28 ilden 1850 katılımcıya cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı destekleyeceklerini sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de katılımıyla dün Saadet Partisi'nde yapılan toplantının ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulmuştu.

Açıklanan mutabakata göre; masadaki 5 lider ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

ORC, sıcak gündem içinde yaptığı araştırmasında katılımcılara, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun yarışması durumunda oyunuzu bu iki adaydan hangisine verirsiniz" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların cevapları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,2

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 56,8

Bu sonuca göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13,6 puan farkla seçimi ilk turda kazanıyor.