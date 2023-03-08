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Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü. Ekipler çöken binanın enkazında dinleme yapıyor.
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kürdistan Malatya Deprem

HABER MERKEZİ

 

Malatya'da ağır hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü.

Enkazda kimsenin olup olmadığına bakılıyor.

Maraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

 

 

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