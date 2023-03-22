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Başbakan: Ramazan ayı Kürdistan Bölgesi ve tüm dünya için refaha vesile olsun

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişinin Kürdistan Bölgesi ve tüm dünya için refaha ve vesile olması temennisinde bulundu.
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kürdistan Mesrur Barzani ramazan ayı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ramazan ayının gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ramazan ayı mesajında Başbakan Mesrur Barzani, “Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanlarına en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

“Yüce Allah’tan herkesin dua, namaz ve oruçlarını kabul etmesini niyaz ediyorum” diyen Başbakan, “Ramazan ayı Kürdistan Bölgesi ve tüm dünya için hayır, güzellik ve refaha vesile olsun” ifadelerini kullandı.

 

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