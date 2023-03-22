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Neçirvan Barzani’den Ramazan mesajı: Hoşgörü ve uzlaşma için fırsata çevirelim

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Bu mübarek ayın insani değerleri ve anlamlarını hoşgörü ve uzlaşma için yeni bir fırsata çevirelim” dedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani ramazan ayı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu mübarek ayın insani değerleri ve anlamlarını hoşgörü ve uzlaşma için yeni bir fırsata çevirelim” dedi.

Ramazan ayının gelişi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Mübarek Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüce Allah’tan bu ayın beraberinde hayır, güzellik, huzur ve mutluluk getirmesini ve herkesin oruç ve ibadetlerini kabul etmesini diliyorum” diyen Neçirvan Barzani, Bu mübarek ayın insani değerleri, dersleri ve anlamlarını hoşgörü ve uzlaşma için yeni bir fırsata çevirelim. Dayanışma, birlik ve ortak çalışmalar için ortak çabalara dönüştürelim” temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Böylece hep birlikte sorunların ve çatışmaların üstesinden gelebilir, Kürdistan'a daha iyi hizmet edebilir, halkımızın ve ülkemizin yüksek çıkarlarını koruyabiliriz” ifadelerini kullandı.

 

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