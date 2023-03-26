Politika

Tunus açıklarında 29 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus'tan İtalya'ya doğru yola çıktıkları teknelerin batması nedeniyle hayatını kaybeden 29 Afrikalı göçmenin cesedine ulaşılırken, 11 kişi kurtarıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Tunus Göçmenler ölüm

HABER MERKEZİ

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Cebabli, "Mehdiye'deki (ülkenin doğusunda) Deniz Kuvvetlerine bağlı ekipler, dün gece İtalya'ya düzensiz göç girişiminde bulunan ve teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cesedine ulaşırken 11 kişiyi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Tunus kıyılarının 36 mil açıklarında bir balıkçı teknesinin de 19 göçmenin cesedine ulaştığını belirten Cebabli, bunun yanı sıra iki balıkçı teknesinin de iki göçmenin cesedine ulaştığını duyurdu.

Teknelerin hangi tarihte battığına dair bilgi vermeyen Cebabli, cansız bedenine ulaşılan söz konusu kişilerin tamamının Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen kişiler olduğunu ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv