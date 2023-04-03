Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-03
Saat:06:45:48 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Vu07vOkgFo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi